Partys für die Daheimgebliebenen

1. Kulturfestival St.Gallen

Das letzte Wochenende am Kulturfestival St.Gallen steht an und der letzte Auftritt am Samstag gehört Waldeck. Der Grandseigneur der Wiener Elektronik und Wegbereiter des Elektro-Swing, dessen Sound es bis nach Hollywood geschafft hat, präsentiert sein aktuelles Album am Samstagabend, Türöffnung 18.30, Konzert ab 20.30 Uhr.

2. Eröffnung Fliegermuseum Altenrhein

Die alten Hallen des Fliegermuseums wurden in einen dreistöckigen Neubau mit Konferenzräumen, Bar und einer Aussichtsterasse umgebaut. Das neue Flieger- und Fahrzeugmuseum zeigt nicht nur Flugzeuge aus dem Bestand der Schweizer Armee, sondern auch Oldtimer-Autos aus dem Rolls-Royce-Museum Dornbirn. Am Eröffnungswochenende stehen unter anderem verschiedene Flugshows auf dem Programm.

3. Fussball: FC St.Gallen – FC Luzern

Gleich zum Start der neuen Super-League-Saison steht der FCSG einem seiner Angstgegnern gegenüber. Gegen den FCL konnten die Espen schon lange nicht mehr punkten. In diesem Sinne: Hopp Sangalle!, am Samstag, 19 Uhr, im Kybunpark.

4. Polenta-Jam in Grüsch

Wie wär’s mit ein wenig Prop Dylan und Azad in die Fresse? Die Macher der Polenta-Jam nehmen kein Blatt vor den Mund. Die Headliner sollen den Gästen garantiert «geballten Rap um die Ohren hauen». Polenta zum Essen gibt es sicher auch, aber der Einlass ist strikt erst ab 18 Jahren.

5. Siebenschläfer Party

Die verrückteste Party weit und breit feiert ihren 20. Geburtstag. Am 19. und 20. Juli bringen Party-DJs und Showacts gute Stimmung in den Wald bei Amriswil. Zum Jubiläum gibt es an der Siebenschläfer-Party extra ein Familienprogramm.

6. Strassenfest Wil

Das J&B Strassenfest geht in die nächste Runde. Das legendäre Sommerfest in Wil lockt auch dieses Jahr bestimmt wieder die Masse auf die Gasse. Am 19. und 20. Juli wird mit Party-Sound, Food-Ständen und Bars bis in die Nacht gefeiert.

7. Woolfstock Openair Degersheim

Mit dem legendären Woodstock Festival zum Vorbild findet bereits zum zweiten Mal das Woolfstock Festival im Damenluftbad in Degersheim statt. Am Samstag, 20. Juli, treten regionale Rock-Bands und DJs auf, Gäste im Woodstock-Outfit sind besonders willkommen, schreiben die Veranstalter.

8. Rooftop Day in St.Gallen

Es ist Zeit, die Strassen zu verlassen und auf den Dächern und in den Gärten zu feiern. Zum Beispiel im Lattich beim Güternbahnhof St.Gallen mit einer Silent Disco, bei der verschiedene DJs auflegen.

9. Jubiläum 50 Jahre bemannte Mondlandung

Der Weltraumexperte Men J. Schmidt berichtet im Naturmuseum St.Gallen anhand der Exponate über die Entwicklung von Trägerraketen, die Details zur Mondlandung sowie die Entwicklung der Weltraumfahrt, am Sonntag, 10.15 bis 11.15 Uhr.