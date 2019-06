Pferd ausgebüxt und von Zug erfasst

Ein Pferd ist am Samstag bei Laufen BL vor einen Zug geraten. Es wurde dabei so schwer verletzt, dass es noch am Unfallort verstarb. Personen kamen keine zu Schaden. (Symbolbild) © KEYSTONE/TI-PRESS/FRANCESCA AGOSTA

Am Samstag ist auf der Zugstrecke zwischen Laufen BL und Basel ein Pferd vor einen Zug geraten. Es wurde dabei so schwer verletzt, dass es noch am Unfallort verstarb. Personen kamen keine zu Schaden.