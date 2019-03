Die Fotoplattform Pinterest hat am Freitag ihre Unterlagen für einen Börsengang eingereicht. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JULIAN STRATENSCHULTE

Das soziale Netzwerk Pinterest hat Unterlagen für einen Börsengang eingereicht. Dies erklärte das kalifornische Unternehmen am Freitag (Ortszeit) in einem Antrag bei der US-Börsenaufsicht.Demnach wolle es seine Aktien unter dem Tickersymbol «PINS» an der New Yorker Börse notieren lassen.