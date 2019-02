Pinturault im Riesenslalom knapp voraus

Alexis Pinturault liegt im WM-Riesenslalom knapp voraus © KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/ANDERS WIKLUND

Der Kombinations-Weltmeister Alexis Pinturault liegt an den Titelkämpfen in Are nach dem ersten Lauf des Riesenslalom knapp voraus. Mit einer Goldmedaille im Gepäck fährt es sich offensichtlich viel unbeschwerter.