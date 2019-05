Platz 2 für Buemi in Berlin

Fährt beim E-Prix Deutschland in Berlin erstmals in dieser Saison auf Podest: Sébastien Buemi © EPA/HAYOUNG JEON

Sébastien Buemi scheint rechtzeitig zum Gastspiel der Formel E am 22. Juni in Bern in Form zu kommen. Der Romand schafft es beim 10. Lauf in Berlin als Zweiter erstmals in dieser Saison aufs Podest.