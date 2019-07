Platz 6 für Kambundji über 200 m

Olympiasiegerin Elaine Thompson gewann das Rennen über 200 m, Mujinga Kambundji blieb als Sechste das Nachsehen © KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Mujinga Kambundji legt am Diamond-League-Meeting in London über 200 m einen soliden Auftritt hin. Die 27-jährige Bernerin belegt in 22,95 Sekunden Platz 6.