Polen nehmen Abschied von ermordetem Danziger Bürgermeister

Tausende Menschen haben am Samstag in Danzig Abschied genommen von ihrem ermordeten Bürgermeister Pawel Adamowicz. Die Trauerfeier wurde auf grossen Leinwänden übertragen. © KEYSTONE/EPA PAP/LESZEK SZYMANSKI

Tausende Menschen haben am Samstag in der Danziger Marienkirche Abschied vom ermordeten Bürgermeister Pawel Adamowicz genommen. Die Trauerfeier wurde auf grossen Leinwänden an mehren Stellen der Stadt übertragen.