Dieb überfällt Frau in ihrer Wohnung

Ein unbekannter Mann läutete am Dienstagnachmittag um 16 Uhr unter einem Vorwand an der Haustüre der Frau. Sie öffnete ihm und der Mann betrat die Wohnung in Mörschwil. Nach kurzer Zeit bedrohte er die Frau mit einem Messer und forderte Geld. Die Frau gab ihm mehr als 200 Franken, worauf der Mann das Haus verliess. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen ca. 30-35-jährigen und ca. 180 cm grossen Mann. Dieser trug schwarze Hosen und eine dunkle, anthrazitfarbene Jacke. Der Mann habe schweizerdeutsch mit Akzent gesprochen.

Personen, welche im Bereich St.Gallerstrasse – Bahnhofstrasse – Zentrum, Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen, Polizeistation Goldach. Tel: 058 229 60 80, zu melden.

(red.)