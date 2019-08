Polizei rettet Mann aus der Thur

Die Kantonspolizei Thurgau rettete erfolgreich einen Mann aus der Thur. © Kapo Thurgau

Glück im Unglück hatte ein 40-jähriger Mann im Thurgau. Er fiel am frühen Donnerstagabend von einem Stand-Up-Paddle in die Thur. An einem Stein konnte er sich festhalten, während die drei Kinder, welche mit ihm auf dem SUP standen, Hilfe holten. Schliesslich retteten die Polizisten der Kantonspolizei Thurgau den Mann. Er ist unverletzt.