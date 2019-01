Postautounfall in Stadt Bern verläuft glimpflich

An dieser Stelle der Berner Länggassstrasse ereignete sich der Unfall. © GOOGLE STREET VIEW

In der Stadt Bern ist am Freitagmittag ein Postauto in eine Steinmauer geprallt. Passagiere wurden nicht verletzt. Die Polizei schliesst nicht aus, dass dem Unfall ein gesundheitliches Problem des Chauffeurs vorausging.