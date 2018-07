Talfahrt für Europas Baubranche?

Ende des Baubooms: Prognostiker sagen der Baubranche in Europa eine Abschwächung voraus. (Archiv) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Nach einem kräftigen Aufschwung wird die Baubranche ihre Bedeutung als Wachstumslokomotive in Europa in den nächsten zwei Jahren wieder einbüssen – so die gemeinsame Prognose von Forschungsinstituten aus 19 Ländern.