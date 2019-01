Protest bei Sony Music wegen R. Kelly

Aktivistinnen und Aktivisten fordern, dass Sony Music die Zusammenarbeit mit dem mit massiven Missbrauchsvorwürfen konfrontierten Musiker R. Kelly beendet. © Keystone/AP/RICHARD DREW

Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen R. Kelly haben Dutzende Demonstranten am Sitz des Konzerns Sony Music in New York gefordert, dass dessen Label RCA seine Zusammenarbeit mit dem Sänger beendet.