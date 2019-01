PSA erreicht nach Opel-Übernahme Verkaufsrekord. (Archiv) © KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Dank der Übernahme des Autobauers Opel hat der französische Mutterkonzern PSA im vergangenen Jahr mit 3,88 Millionen Fahrzeugen einen neuen Verkaufsrekord erreicht.Gegenüber dem Vorjahr sei dies ein Plus von 6,8 Prozent, teilte PSA am Dienstag in Rueil-Malmaison bei Paris mit.