Pululu bleibt beim FC Basel

Der 20-Jährige gehört seit 2013 der Organisation des FCB an und schaffte im Sommer 2017 den Sprung aus dem Nachwuchs in das Kader der ersten Mannschaft. In seinen ersten beiden Saisons vermochte sich Pululu bei den Baslern allerdings nicht als Stammspieler durchzusetzen, weshalb der angolanisch-französische Doppelbürger die Rückrunde der abgelaufenen Saison leihweise für Ligakonkurrent Neuchâtel Xamax absolvierte. Für die Neuenburger erzielte Pululu in 17 Spielen zwei Treffer.

Argumente für seine Weiterbeschäftigung im FCB sammelte Pululu zuletzt in der Saisonvorbereitung. Der Angreifer war mit fünf Toren der erfolgreichste Basler Skorer in den Testspielen.

(SDA)