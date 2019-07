Rammstein sofort ausverkauft

Wenn Rammstein schreien (rufen kann man hier kaum sagen), dann kommen die Massen. So war es dieses Jahr in Bern und so wird es nächstes Jahr in Zürich sein.

Rund 86’000 Tickets standen für die beiden Shows vom 6. und 7. Juni 2020 im Zürcher Stadion Letzigrund zum Verkauf. Nach zweieinhalb Stunden waren sie weg. «Zum Start verzeichnete Ticketcorner über 60’000 Besucherinnen und Besucher, die gleichzeitig auf die Systeme zugriffen», heisst es beim Ticketverkäufer.

Auf dem Grau- und Schwarzmarkt werden diese Tickets kaum landen. Sie sind – wie schon dieses Jahr in Bern – personalisiert. Die Bestellungen werden jetzt alle geprüft, werden Doppel- oder Schwarzmarktbestellungen entdeckt, kommen sie wiederum in den Verkauf. Und weitere Fans können dem Schrei der derzeit wohl erfolgreichsten deutschen Band folgen.

(red.)