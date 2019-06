Rang 3 für Tom Lüthi – Moto2-Sieg von Alex Marquez

Tom Lüthi auf dem Circuit in Mugello © KEYSTONE/EPA ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI

Tom Lüthi schafft im Moto2-Rennen in Mugello als Dritter den dritten Podestplatz der Saison. Der Sieg im GP von Italien geht an den Alex Marquez, der zwei Sekunden vor Luca Marini gewinnt.Lüthi startete von Position 2 perfekt und zog gleich am Trainingsschnellsten Marcel Schrötter vorbei.