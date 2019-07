Raser lässt sich fünfmal blitzen

Die Kantonspolizei Thurgau hat den Raser ermittelt, der Mitte Juni in Kreuzlingen fünf Mal massiv zu schnell unterwegs war. Er wurde am 18. Juni zwischen 2.54 und 3.33 Uhr an der Seetalstrasse geblitzt. Bei erlaubten 50 Stundenkilometern wurde er einmal mit 120, 117, 105 und zweimal mit 77 Stundenkilometern gemessen. In drei Fällen handelt es sich um ein Raserdelikt, teilt die Thurgauer Kantonspolizei mit.

Die Kantonspolizei Thurgau gibt bekannt, dass es sich beim Raser um einen 54-jährigen Türken aus dem Kanton Thurgau handelt. Das Strassenverkehrsamt hat seinen Führerausweis eingezogen und die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen führt eine Strafuntersuchung durch.

(Kapo TG/red.)