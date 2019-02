Rebensburg, die erste deutsche Medaillenhoffnung

Viktoria Rebensburg auf dem Weg zur Bestzeit im ersten Lauf des WM-Riesenslaloms © KEYSTONE/AP/MARCO TROVATI

Die Deutsche Viktoria Rebensburg führt an den Weltmeisterschaften in Are den Riesenslalom nach dem ersten Lauf an. Die Deutschen sind in Are noch ohne Medaille. Um 19 Hundertstel setzte sich Viktoria Rebensburg, die Olympiasiegerin von 2010, vor die Slowakin Petra Vlhova.