Reka betreibt künftig Swiss Holiday Park

Das Römisch-Irische Thermalbad im Swiss Holiday Park in Morschach: Reka übernimmt das Ferien- und Freizeitresort und steigt damit ins Wellness-Segment ein. (Archivbild) © KEYSTONE/MICHELE LIMINA

Die Schweizer Reisekasse Reka betreibt künftig das grösste Ferien- und Freizeitresort im Land, den Swiss Holiday Park in Morschach SZ. Sie übernimmt die Betriebsgesellschaft per Anfang 2019 und will damit neue Zielgruppen erreichen.