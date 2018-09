Reporter trotzen dem gefährlichen Sturm

Gummistiefel, Regenjacke und -hose, eine Kamera und ein Mikrofon. Dies die Standardausrüstung der Dutzenden Reporter, die direkt von der US-Ostküste in die ganze Welt hinaus berichten. Spektakel pur. «Are you okay, John?», fragt der CNN-Moderator seinen Reporterkollegen. Dieser verlässt im Sturm das TV-Bild, kommt aber kurze Zeit später zurück.

“My cord just literally split in two… some duct tape might be helpful,” says CNN’s @JohnBerman, in Wilmington. Hurricane Florence continues to deliver ferocious winds and torrential rain along the Carolina coast. Updates: https://t.co/M0SH6OI9O6

Watch: https://t.co/UYpqI3esEb pic.twitter.com/UiBamyzllp — CNN (@CNN) September 14, 2018

Dass man teilweise wegen des starken Windes kein Wort versteht oder wegen der verregneten Objektive nur wenig sieht, scheint niemanden zu stören. Die Reporter werden wie Kriegshelden in Szene gesetzt.

"The big concern is if this water rises" – @WalkerSkyNews braves Hurricane Florence, which has made landfall in North Carolina. Follow live updates about the storm here: https://t.co/xFu8krshd0 pic.twitter.com/iiPYKapqA3 — Sky News (@SkyNews) September 14, 2018

STORM’S FIRST STRIKE: The first effects of Hurricane Florence are being felt in the Carolinas, with the storm slowing down, but growing in size, and with conditions deteriorating and thousands already without power. @GioBenitez reports. https://t.co/4DxTnjWyix pic.twitter.com/Tyq38eGiKY — World News Tonight (@ABCWorldNews) September 13, 2018

Das Phänomen der eisernen Sturm-Reporter ist nicht neu. Auch nicht unbestritten und ungefährlich. Gigantische Ausmasse hat die Berichterstattung im letzten Jahr beim Hurrikan «Irma» in Florida angenommen. Bei gefährlichen Böen versuchten die Reporter, dem Sturm standzuhalten. Sie schützten sich mit Skibrillen und banden sich mit Seilen fest.

BREAKING VIDEO: Reporter @SimonStormRider as he takes measurements near Hurricane Irma's eye. Has not tweeted since. pic.twitter.com/KPmAzXq6RI — TheAnonJournal (@TAPAlerts) September 10, 2017

Oh, for God's sake if you have to tie up your reporter with a tow line, don't do that shot. pic.twitter.com/rusgPItljI — Jeff Jarvis (@jeffjarvis) September 10, 2017

WATCH: @KerryNBC reports from the edge of Hurricane #Irma's eye in Naples, just north of landfall at Marco Island. https://t.co/ZZ3Xt8KLeP — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) September 10, 2017

(lae)