Reto Indergand (links) ist als achter Männer-Einzelfahrer für die Heim-WM im Cross-Country-Rennen selektioniert worden © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Swiss Cycling gibt das Aufgebot für die in vier Wochen beginnenden Mountainbike-Weltmeisterschaften in Lenzerheide bekannt. Der achte und letzte offene Startplatz bei den Cross-Country-Elitefahrern geht an Reto Indergand. Der Urner hatte sich das WM-Ticket mit dem 5.Rang an den EM in Glasgow erkämpft.