Rhätische Bahn streicht Schienen gegen die Hitze weiss an

Im Hitzesommer 2003 war es Wasser, heuer ist es Farbe: In Graubünden sollen weiss angestrichene Schienen der Hitze trotzen. (Archivbild) © Keystone/URS FLUEELER

Was in Italien gang und gäbe ist, wird auch in Graubünden getestet: Die Rhätische Bahn streicht Schienen mit weisser Farbe an, damit sie sich weniger erhitzen und verformen.