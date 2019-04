RhB mit 1,7 Millionen Gewinn im 2018

Investitionen, mehr Fahrgäste und einen höheren Jahresgewinn: Die RhB blickt auf ein erfolgreiches 2018 zurück. Insgesamt konnten sie den Jahresgewinn im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 auf 1,7 Millionen Franken erhöhen. Auf allen Linien waren mehr Fahrgäste unterwegs. Mehr als zwölf Millionen Gäste legten 359 Millionen Kilometer auf dem RhB-Streckennetz zurück. Auch der Autoverlad Vereina ist nach 20 Jahren immer noch sehr beliebt. Insgesamt wurden 482’000 Autos durch den Tunnel transportiert.

Investiert hat die RhB letztes Jahr 272 Millionen Franken. Unter anderem in die dringend notwendige Erneuerung der Infrastruktur, wie zum Beispiel in das Grossprojekt «Neubau Albulatunnel». Auch in die Instandhaltung und Beschaffung von Rollmaterial wurde Geld investiert. Das Unternehmen erwartet auch in Zukunft ein weiteres Wachstum.

Einzige Herausforderung letztes Jahr war die Pünktlichkeit. An Spitzentagen führten das Ein-und Aussteigen grosser Gruppen mit Bikes oder Ski und Snowboards zu Verzögerungen, die sich dann auf das ganze einspurige Streckennetz auswirkten.

(red.)