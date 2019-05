Ricola wächst vor in Asien und den USA

Angesichts des positiven Geschäftsgangs und dem Wachstum im Ausland hat sich das Unternehmen zudem per Januar 2019 eine neue Gruppenstruktur verpasst und den Konzern in der neuen Ricola Group AG zusammengefasst. Hinzu kam eine Beteiligung am deutschen Vermarkter CFP Brands und die Gründung einer Ricola-Tochtergesellschaft in China.

Aber auch in der Führungsetage kam es zu Veränderungen, wie Ricola am Mittwoch mitteilte. Felix Richterich, der die Firma 27 Jahre lang führte, konzentriere sich seit Mai 2019 auf seine strategische Rolle als Präsident des Verwaltungsrates. Zeitgleich übernahm Thomas Meier, bisher CEO von Franke Coffee Systems, die operative Leitung.

(SDA)