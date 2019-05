Endlich gefasst: In Lauerz ist ein Rind durchgebrannt und hat einen Rentner verletzt. © Kantonspolizei Schwyz

Ein zweijähriges Rind ist am Montagnachmittag in Lauerz durchgebrannt und hat einen 84-jährigen Mann, der das Tier einfangen wollte, verletzt. Danach rannte es in die Ambulanz, die den Verletzten ins Spital fahren sollte.