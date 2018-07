Rottweiler verletzt Achtjährige

Das Mädchen war mit einer Personengruppe kurz nach acht Uhr früh zu Fuss durch ein Waldstück Richtung Aareufer unterwegs.

Am Ende des Waldstücks näherte sich vom Aareufer ein braun-schwarzer Rottweiler. Unvermittelt fiel er das Mädchen an, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Die Mitglieder der Gruppe und der Hundehalter konnten schliesslich das Tier vom Kind trennen und unter Kontrolle bringen. Die Polizei hat Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht sie Zeugen.

Rottweiler gelten landläufig als «Kampfhunde». Diverse Kantone führen sie auf einer Liste, die eine Bewilligungspflicht für die Haltung voraussetzt. Der Rottweiler gehört zu den Gebrauchshunderassen und wird oft bei Polizei und Militär eingesetzt. Doch der Rottweiler kann bei entsprechender Zucht, Aufzucht und Sozialisierung auch als Familienhund gehalten werden.

(SDA)