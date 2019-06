Ruben Vargas wechselt zu Augsburg

Ruben Vargas geht in die Bundesliga © KEYSTONE/URS FLUEELER

Ruben Vargas verlässt den FC Luzern und wechselt in die Bundesliga zu Augsburg. Der 20-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2024.Vargas schaffte in der abgelaufenen Saison in der Super League den Durchbruch.