Russe Rublew verhindert Schweizer Duell in Cincinnati

Stan Wawrinka kam auch in Cincinnati nicht richtig auf Touren © KEYSTONE/AP The Canadian Press/GRAHAM HUGHES

In den Achtelfinals in Cincinnati kommt es am Donnerstag nicht zum Schweizer Duell zwischen Stan Wawrinka und Roger Federer. Der Romand verliert in der 2. Runde gegen Andrej Rublew 4:6, 4:6.Am Ende ging es schnell.