Samichlaus wurde Leiterwagen geklaut

Der fröhliche Besuch von Samichlaus und Schmutzli am 5. Dezember endete am Weihnachtsmarkt in Rebstein in einer Mischung aus Ärger und Wut. Der Leiterwagen, der als Transportmittel für die vielen Nüssli und Mandarindli diente, wurde geklaut. Für den frisch gebackenen Chlaus-Chef Sven Ender unverständlich. Wie er gegenüber dem Rheintaler sagt, habe er den Leiterwagen nach dem Einsatz vor seiner Garage bei der ehemaligen Molki hingestellt. «Das Wägeli stand auf einem Privatplatz, kaum sichtbar zwischen Garagentor und Auto», sagt Ender. Er habe ihn dort hin gestellt, damit ihn der Besitzer abholen könne. Die Chlaus-Gruppe darf seit Jahren diesen Leiterwagen zum Chlausen ausleihen.

Vom Leiterwagen noch keine Spur

Via Facebook und Whatsapp machte Sven Ender auf den Klau des fast 100-jährigen Leiterwagens aufmerksam. Ebenfalls schilderte er der Polizei diesen Vorfall. Doch bis jetzt fehlt vom Leiterwagen jede Spur. Für Ender auf keinen Fall nur ein blöder Streich. «Das ist kein Witz, das ist nur Ärger und Aufwand», sagt er gegenüber dem Rheintaler. Wer ihn geklaut habe, solle ihn einfach wieder dorthin zurückstellen.

Wütende Kommentare auf Facebook

Am Freitag postete Ender ein Foto des Zeitungsartikels in die Facebook-Gruppe «Die Gemeinschaft – Oberrheintal» und die Kommentarspalte explodierte.

