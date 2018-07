Trotz dem frühen Ausscheiden an der WM in Russland sieht es für Argentiniens Nationaltrainer Jorge Sampaoli nicht nach Abschied aus © KEYSTONE/AP/RICARDO MAZALAN

Trotz der Enttäuschung an der WM in Russland mit dem frühen Ausscheiden in den Achtelfinals bleibt Jorge Sampaoli vorerst Trainer der argentinischen Nationalmannschaft.