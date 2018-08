Vorarlberger stirbt bei Autounfall

Nach Angaben der Polizei war der Sattelschlepper kurz vor Mittag auf der A14 in Richtung Arlberg unterwegs. Beim Übergang der A14 in die S16 geriet der Lastwagenfahrer auf die Gegenfahrbahn. Dort stiess er zunächst mit dem Fahrzeug des Franzosen und in Folge mit dem Wagen des Vorarlbergers zusammen. Der Lastwagenchauffeur und sein Mitfahrer sowie ein französischer Autofahrer wurden leicht verletzt.

Die beiden Autos wurden bei der Kollision mit dem Sattelschlepper total beschädigt, für den Vorarlberger kam jede Hilfe zu spät. Die polizeilichen Ermittlungen waren am Nachmittag noch im Gang. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Lenker des Sattelschleppers und des Fahrzeuges aus Frankreich nicht durch Alkohol beeinträchtigt.

Die A14 und die S16 blieben nach dem Unfall in beide Fahrtrichtungen stundenlang gesperrt, der Verkehr wurde über Bludenz umgeleitet. Als Folge davon bildete sich ein kilometerlanger Stau.

