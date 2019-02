Jörg Schröder (4. v. links) spielte 2010 am Theater Basel in der Inszenierung "Die Panne". (Archiv) © Keystone/STEFFEN SCHMIDT

Der Schauspieler Jörg Schröder ist tot. Er war viele Jahre Mitglied des Ensembles am Theater Basel. Schröder starb am 6. Februar in Basel im Alter von 74 Jahren, wie das Theater Basel am Montag mitteilte.