Schlagerpublikum zwischen Baustelle und Zeltstadt

Schlagerfans aus nah und fern wissen – am 31. Juli steigt am Flumserberg die grosse Schlagersause. Die Open Air Location wird von vielen Musikliebhabern geschätzt, weil sie einen wunderschönen Blick auf die Churfirsten bietet. In diesem Jahr wurde der weltberühmten Bergkette allerdings der Rücken gekehrt. Grund dafür war der 8er-Gondelbahn-Neubau zum Maschgenkamm. Trotz Grossbaustelle auf dem Open Air Gelände fand das Schlager Open Air statt – mit spürbaren Nebenwirkungen. Zum Einen zwang es die Veranstalterin dazu, die Zeltstadt kompakt zu bauen. Die hinteren Besuchermassen und ein Teil der VIP Gäste mussten eine Sichtbehinderung in Kauf nehmen. Die gesamte Infrastruktur stiess auf dem engen Platz schnell an ihre Grenzen. Bereits in den frühen Nachmittagsstunden wurden Besucherstimmen laut, dass die Verpflegungsstände an ihre Grenzen kamen und das neu eingeführte Pfandsystem nicht durchdacht sei. Für die Rückgabe der Flaschen muste in derselben überfüllten Kolonne angestanden werden, wo auch Getränke gekauft werden konnten.

Kommerz statt Herz

Seit drei Jahren veranstaltet die Stargarage das Open Air am Flumserberg. Was einst als «Herzensprojekt mit Leidenschaft» von Fredy Broder ins Leben gerufen wurde, gleicht immer mehr einem lieblosen Schlageranlass. Es kommt gar die Stimmung unter den Besuchern auf, dass das Flumseberg Open Air jedes Jahr krampfhaft durchgeführt werden muss. Für das hohe Eintrittsgeld dürfen die Fans in der heutigen Zeit Livemusik erwarten, was nur selten geboten wird.

Geschätzte 12’000 Besucher feierten fröhlich an der grossen Schlagerparty. Künstler wie Ben Zucker, KLUBBB3, Johnny Logan oder die Rheintaler Band «Fäaschtbänkler» wussten das Publikum mit ihren musikalischen Künsten in Stimmung zu halten. Für eine gewaltige Ladung Power auf der Bühne überraschten die fünf Jungs der Band voXXclub. Innert Sekunden hatten sie ihre Fans im Griff. Der grösste Flumserberg Chor hatte Roland Kaiser mit seiner «Joana» angestimmt.

Am Freitag, 31. Juli 2020 stehen unter anderem Beatrice Egli, David Hasselhoff, Mickie Krause, Matthias Reim und Jürgen Drews auf der Bühne. (sst)