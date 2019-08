Hat bei einer Nachwahl in Wales einen Rückschlag hinnehmen müssen: der neue britische Premierminister Boris Johnson. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Pool AFP/ADRIAN DENNIS

Der neue britische Premierminister Boris Johnson hat einen Rückschlag erlitten: Seine konservativen Tories verloren am Donnerstag eine Nachwahl zum Unterhaus in einem Wahlkreis in Wales. Damit reduziert sich ihre Regierungsmehrheit im Unterhaus auf einen Sitz.