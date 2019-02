Schönengrund: Auto überschlagen

Am Montagabend war ein 32-Jähriger mit seinem Auto unterwegs von Schönengrund in Richtung St.Peterzell. Wege nicht angepasster Geschwindigkeit an die Wetterverhältnisse verlor er auf Höhe Bächli die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und rutschte über den Rand der Gegenfahrbahn.

Dabei drehte sich das Auto und kam auf dem Dach beim tieferliegenden Gehweg zum Stillstand. Der 32-Jährige musste mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Am Auto entstand ein Totalsachschaden von rund 10’000 Franken.

(Kapo SG/red.)