Schöpfer der binären Uhr ausgezeichnet

«Der Anerkennungspreis wird an Personen vergeben, die sich mit ihrem kulturellen Wirken besondere Verdienste um die Stadt erworben haben», heisst es in einer Mitteilung der Stadt St.Gallen. Norbert Möslang ist eine solche Person. Seine Kunst ist an vielen Orten – nicht nur in St.Gallen – präsent. Viel Beachtung bekam er mit der 2018 eingeweihten Installation «Pattern» am Bahnhof St.Gallen: Einer binären Uhr.

Die Stadt St.Gallen würdigt Möslang mit dem Anerkennungspreis «als einen der wichtigsten Schweizer Protagonisten auf dem Feld der experimentellen, elektronischen Künste». Der Preis ist mit 20’000 Franken dotiert.

Förderpreise im Wert von je 10’000 Franken gehen dieses Jahr an Tobias Bauer, Dominik Kesseli, Fabienne Lussmann und die Kulturkosmonauten. Die Preisverleihung findet am Montag, 11. November, im Palace statt.

(red.)