Schwarz fährt mit Nummer 12 zur Bestzeit

Marco Schwarz - der Halbzeit-Leader im Slalom von Adelboden

Der Österreicher Marco Schwarz, der Mann in Form, führt das Klassement beim Weltcup-Slalom in Adelboden nach dem ersten Lauf an. Gleich vier Schweizer liegen bei Halbzeit in den Top 10.Mit Nummer 12 warf Marco Schwarz die Rangliste nochmals über den Haufen.