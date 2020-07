Campingplätze im Süden des Landes sind vor allem in diesem Jahr sehr beliebt – und ausgebucht. Für alle, die trotzdem nicht auf einen Ausflug mit dem Zelt oder Camper verzichten möchten, gibt es aber auch abgeschiedenere Alternativen.

Die Zentralschweizer Online-Plattform Nomady vermittelt Campingplätze in der unberührten Natur. Privatpersonen können Teile ihrer Grundstücke für Camper zur Verfügung stellen, so dass sie diese meist für sich alleine haben. So liegen die Campingplätze unter anderem inmitten von Maisfeldern, an Waldrändern oder auf abgelegenen Weiden.

Die Plattform Nomady wurde vor zwei Jahren von Oliver Huber und Paolo De Caro gegründet. Inspiriert wurde das Projekt von zahlreichen Expeditionen in die Wildnis, sagt Huber gegenüber PilatusToday. Den Trend hin zum Campen in der Wildnis habe er bereits vor der Coronakrise beobachtet: «Schon in den letzten Jahren hat die Nachfrage zugenommen. Die Coronakrise hat ihr einfach einen zusätzlichen Boost verschafft.»

(red.)