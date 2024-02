Die Revision des CO2-Gesetzes für die Zeit ab 2025 geht ab Ende Februar in die zweite Runde. Die Vorlage soll der Schweiz zum Erreichen des Netto-Null-Ziels 2050 verhelfen. Der Ständerat wird sich erneut mit den Vorschlägen befassen, und seine Kommission will weniger weit gehen mit den Massnahmen als der Nationalrat. Die Vorlage könnte in der laufenden Session bereinigt werden.