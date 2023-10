Es ist Wahlkampf und damit gibt es in den Schweizer Fernsehsendungen derzeit viele Politik-Talks zu sehen. Politikerinnen und Politiker diskutieren über brisante Themen der Schweizer Politik – beispielsweise auch über den Umgang mit dem Klimawandel. In der Sendung «Kontrovers» auf Tele 1, bei dem Marco Rima (parteilos), Matthias Michel (FDP) und Manuela Weichelt (ALG) zu Gast waren, wurde darüber diskutiert.

Das Phänomen der falschen Ausgewogenheit

In der Sendung wird versucht, unterschiedliche Positionen zu Wort kommen zu lassen. Damit erfüllen sie eines der wichtigsten Kriterien im Journalismus: Die Objektivität. Doch was in der Sendung nach einem 50:50 Meinungskonflikt (zum Beispiel: Der Klimawandel ist menschengemacht oder eben nicht) aussieht, ist in Wirklichkeit eine verzerrte Darstellung des wissenschaftlichen Konsens.

Denn hinter der einen Meinung (der Klimawandel ist menschengemacht) stehen rund 95% der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dieser Welt – hinter der anderen Meinung (der Klimawandel ist nicht menschengemacht) stehen nur sehr wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. In der TV-Diskussion stehen sich beide Argumente aber gleichwertig gegenüber. Ein solches Ungleichgewicht in der medialen Berichterstattung wird in den Medienwissenschaften als «falsche Ausgewogenheit» bezeichnet.