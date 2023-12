Bereits Anfang Dezember haben in Vorarlberg Warnstreiks stattgefunden: Beim Metro in Dornbirn hatten 32 Mitarbeitende für knapp eineinhalb Stunden gestreikt.

«Den Unmut der Mitarbeitenden werden die Arbeitgeber mit diesem Verhalten auf sich ziehen», sagt Marcel Gilly von der Gewerkschaft GPA gegenüber «ORF». Dementsprechend müssten sich die Arbeitgeber auf weitere Massnahmen seitens Arbeitnehmer einstellen – wo, wie und wann liess die Gewerkschaft offen.

So könnte es also bereits ab Montag zu weiteren Streiks im Vorarlberger Handel kommen, kommunizierte wurde bis dato aber nichts. Beispielsweise in Graz oder im oberösterreichischen Ansfelden werden am Montagmorgen ab 7.30 Uhr Streiks durchgeführt, teilt die Gewerkschaft GPA am Sonntag auf Anfrage der Austria Presse Agentur mit.

Falls du also deine Weihnachtseinkäufe ennet dem Rhein machen wolltest, solltest du vorab die Öffnungszeiten checken.

(red.)