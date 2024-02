Im Bodensee-Städtchen Bregenz sollen drei Männer im August Schüsse auf eine Haustür abgegeben haben. Durch die Schüsse wurde niemand verletzt. Laut der Polizei seien die Personen dem Drogenmilieu zuzurechnen. Damals wurde international nach Ali D. gesucht.

Am Freitagabend, also ein knappes halbes Jahr später, konnte im Zuge einer Polizeikontrolle der 27-jährige Ali D. in Basel festgenommen werden. Der Festgenommene wird voraussichtlich in den nächsten Tagen nach Vorarlberg überstellt und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Die gegenständliche Öffentlichkeitsfahndung wird daher widerrufen, teilt die Landespolizei Vorarlberg mit.

Wegen mehrerer Gewaltdelikte in Vorarlberg wurde nach dem 27-Jährigen per europäischem Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Feldkirch gefahndet.

(Landespolizei Vorarlberg/red.)