Die Entstehung von «Reformen jetzt»

Die Bewegung «Reformen jetzt» entstand im September 2023 in St.Gallen durch einen offenen Brief an das Bistum. Dieser Brief wurde als Zeitungsinserat veröffentlich und forderte Veränderungen beim Priesterbild, der Sexualmoral oder in Personalpolitik. Die Bewegung entstand aufgrund der veröffentlichten Studie zu sexuellem Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche.

Nach der Veröffentlichung der Studien wurden schweizweit Stimmen lauter, welche einen grundsätzlichen Kultur- und Strukturwechsel fordern. Die Bewegung versucht nach dem Motto «konstruktiv und machbar» kleine, aber bedeutende Verbesserungen in der katholischen Kirche zu erreichen. Alle Katholikinnen und Katholiken, welche sich Reformen erhoffen, können den Vorstoss mitunterzeichnen.