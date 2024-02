«Je besser wir vorbereitet sind, desto grösser ist die abhaltende Wirkung», sagte Mäder im Interview.

Der Sicherheitschef betonte nach seiner Teilnahme an der Sicherheitskonferenz in München erneut, dass die Schweiz deshalb die Verteidigungsfähigkeit stärken und die Zusammenarbeit mit Partnern vertiefen müsse. «Es gibt Grund für Sorge in Europa», sagte er.