Börse spürt höhere Handelsvolumen

Die seit Anfang der Woche geltenden Schutzmassnahmen für den Schweizer Börsenplatz dürften einen Rückgang der Handelsvolumen an der Börse SIX verhindert haben. (Archivbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Die seit Montag geltenden Schutzmassnahmen des Bundes für die Schweizer Börse scheinen zu greifen. So ist das Handelsvolumen an der Börse SIX mit Schweizer Aktien in den ersten Julitagen gemäss Händlern im Vergleich zur Vorwoche spürbar angestiegen.