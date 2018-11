Schweizer Curler von Schotten klar dominiert

Skip Peter De Cruz (links) und Benoît Schwarz müssen sich etwas einfallen lassen © KEYSTONE/AP/AARON FAVILA

Nach der dritten Niederlage im vierten Spiel geraten die Schweizer Curler an den Europameisterschaften in Tallinn in eine brenzlige Lage. Beim 4:8 gegen Schottland werden sie klar dominiert.