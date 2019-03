Schweizer Curlerinnen weiter mit Auf und Ab

Silvana Tirinzoni bei der behutsamen Steinabgabe © KEYSTONE/AP/AARON FAVILA

Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni kommen an der WM in Silkeborg nicht wunschgemäss voran. Mit einem 5:6 gegen Südkorea nehmen sie im fünften Spiel die dritte Niederlage hin.Die von der WM-Debütantin Kim Min-Ji angeführten Südkoreanerinnen waren von Beginn an überlegen.