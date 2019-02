Schweizer Fed-Cup-Team führt gegen Italien

Bringt das Schweizer Fed-Cup-Team gegen Italien in Führung: Belinda Bencic © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Das Schweizer Fed-Cup-Team geht in der Erstrundenpartie der Weltgruppe II gegen Italien in Führung. Belinda Bencic (WTA 45) bezwingt in Biel zum Auftakt Rückkehrerin Sara Errani (WTA 124) 6:2, 7:5.