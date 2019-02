Justiz gibt Startschuss für papierlose Zukunft

Sinnbild der Rechtsprechung: Justitia 4.0 heisst das grosse Digitalisierungsprojekt der Schweizer Justiz. (Archivbild) © KEYSTONE/LUKAS LEHMANN

Die Schweizer Justiz stellt sich der Digitalisierung. Mit dem Projekt Justitia 4.0 sollen die Justizakte und der Rechtsverkehr in elektronischer Form eingeführt werden. Am Donnerstag wurde in Luzern das Projekt lanciert.