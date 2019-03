Schweizer Rekord und WM-Limite für Roman Mityukov

Die Schwimmhalle in Uster (Archivbild) © KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Roman Mityukov sorgt am dritten Wettkampftag der Schweizer Meisterschaften in Uster für das Highlight.Der 19-jährige Genfer Mityukov verbesserte bereits im Vorlauf über 200 m Rücken den eigenen Landesrekord. In 1:58,65 senkte er diesen um mehr als eine halbe Sekunde.